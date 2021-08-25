Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dilan Çiçek Deniz aşka geldi! İzlandalı sevgilsi Thor Saevarsson ile pozlarını ilk kez paylaştı

    Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kural bozdu. Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı sevgilsii Thor Saevarsson ile pozlarını “Ruh eşim” diyerek ilk kez paylaştı

    Aşk denizi!

    İş insanı Alihan Aloğlu'yla yollarını ayırmasının ardından İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşamaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, şaşırttı. 26 yaşındaki güzel oyuncu, yaklaşık 1 aydır birlikte olduğu Thor Saevarsson ile ilk kez fotoğrafını paylaştı.

    Aşka gelen Deniz, mutluluk pozlarının altına "Hey ruh eşim" diye yazdı. Saevarsson da sevgilisinin bu hamlesine karşılık vererek aynı pozları yayınladı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevgilisini ailesiyle tanıştıracağını söylemişti.

    İkilinin bu aşk dolu pozları büyük beğeni topladı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Aile yardımı 429 lirayı geçti
    Haberler Saklambaç Dilan Çiçek Deniz aşka geldi! İzlandalı sevgilsi Thor Saevarsson ile pozlarını ilk kez paylaştı
        SON DAKİKA