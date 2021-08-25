Dilan Çiçek Deniz aşka geldi! İzlandalı sevgilsi Thor Saevarsson ile pozlarını ilk kez paylaştı

İş insanı Alihan Aloğlu'yla yollarını ayırmasının ardından İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşamaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, şaşırttı. 26 yaşındaki güzel oyuncu, yaklaşık 1 aydır birlikte olduğu Thor Saevarsson ile ilk kez fotoğrafını paylaştı.

Aşka gelen Deniz, mutluluk pozlarının altına "Hey ruh eşim" diye yazdı. Saevarsson da sevgilisinin bu hamlesine karşılık vererek aynı pozları yayınladı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevgilisini ailesiyle tanıştıracağını söylemişti.

İkilinin bu aşk dolu pozları büyük beğeni topladı.