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    Gül Gölge gördüğü manzara karşısında çılgına döndü: Terbiyesiz kendini bilmez insan taklidi yapan mahluklar!

    Sosyetik Gül Gölge, Boğaz’da yürüyüşe gitti. Ancak yerdeki çekirdek çöplerini görünce adeta sinir krizi geçirdi: Terbiyesiz, kendini bilmez insan taklidi yapan mahluklar! 5 adım ötende çöp kutusu var pislik!

    Haklısın gülüm!

    Önceki gün sabah sporu için Boğaz hattında yürüyüş yapan Gül Gölge, adeta 'Ahlak Bilgisi' dersi verdi. Sosyetik güzel gördüğü manzara karşısında isyan etti. Çevre kirliliğine dikkat çeken Gölge, şu sözleriyle herkesi duyarlı olmaya çağırdı: "Terbiyesiz, kendini bilmez insan taklidi yapan mahluklar! Biz salak mıyız yeri geliyor saatlerce elimizde çöpümüzle geziyoruz. Babanın çiftliği mi burası? Sizden sonra burayı 60 küsür yaşında bir adamcağız temizledi tek tek elleriyle. 5 adım ötende çöp kutusu var pislik! Şu hayatta her şey sizin gibiler yüzünden oluyor. İğrençsiniz!"

    "BU NASIL MEDENİYETSİZLİK"
    Daha sonra köpeğiyle bir pozunu paylaşarak "Bazılarından daha insan" notu düşen Gölge, hırsını alamadı ve bir video çekti. Yerdeki çekirdekleri ve bardakları gösteren Gölge, takipçilerine "Ben utandım ve moralim bozuldu. Adamcağız elleriyle tek tek çöpleri topladı. O adam bizim babamız da olabilirdi. Bu sıcak havada 2-3 saat işini fazladan uzatıyorsunuz. Bu nasıl bir medeniyetsizlik. Bu nasıl bir kendini bilmezlik. Sen evinde böyle mi yapıyorsun. Evinde napıyorsan yap, dışarıda hakkın yok böyle bir şey yapmaya. Ah bana bir denk gelse gerçekten. Lütfen kendimize gelelim." diyerek seslendi.

    HERKESE ÖRNEK OLSUN!
    Yaptığı paylaşımlarla çevre duyarlığını gösteren Gül Gölge takdir topladı.

        İZMARİT İSYANI
        Sosyetık Mine Kalpakçıoğlu da Bodrum plajları üzerinden çevre temizliği konusuna dikkat çekti.

        "Kumsala sigara dikmeyin, biz diktik yetişmiyor. Kumsalda ayak izi kalsın" yazılı bir tabelayı paylaşan Kapakçıoğlu, "Kumsallarda kumdan çok sigara izmariti var. Sahillere sahip çıkalım. İzmarit ve çöp atmayalım" diye seslendi. (DENİZ BAYAR)
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