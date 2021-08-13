Gül Gölge gördüğü manzara karşısında çılgına döndü: Terbiyesiz kendini bilmez insan taklidi yapan mahluklar!

"BU NASIL MEDENİYETSİZLİK"

Daha sonra köpeğiyle bir pozunu paylaşarak "Bazılarından daha insan" notu düşen Gölge, hırsını alamadı ve bir video çekti. Yerdeki çekirdekleri ve bardakları gösteren Gölge, takipçilerine "Ben utandım ve moralim bozuldu. Adamcağız elleriyle tek tek çöpleri topladı. O adam bizim babamız da olabilirdi. Bu sıcak havada 2-3 saat işini fazladan uzatıyorsunuz. Bu nasıl bir medeniyetsizlik. Bu nasıl bir kendini bilmezlik. Sen evinde böyle mi yapıyorsun. Evinde napıyorsan yap, dışarıda hakkın yok böyle bir şey yapmaya. Ah bana bir denk gelse gerçekten. Lütfen kendimize gelelim." diyerek seslendi.