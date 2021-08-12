Yangın paniği! Alevler Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin evine dayandı

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen gelen telefonla şoke oldu! Bodrum Gümüşlük'te 2 yıl önce 6 milyon TL'ye villa alan başarılı oyuncu, Kuruluş Osman dizisinin sezon finaline girmesi ile birlikte ailesiyle tatile çıktı. İki aydır Bodrum'da eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile tatilde olan Burak Özçivit, İstanbul'a dönüş yaptı. Özçivit ailesi uçaktan iner inmaz gelen telefonla şoke oldu. Muğla bölgesinde yaşanan yangın olaylarından gelen son bilgiye göre Gümüşlük yangını Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin evine kadar dayandı. Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.