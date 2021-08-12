Yangın paniği! Alevler Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin evine dayandı

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'daki rolüyle büyük beğeni toplayan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la birlikte Bodrum tatiline ara verdi. Yaklaşık iki aydır Gümüşlük'teki evinde tatil yapan yakışıklı oyuncu, önceki gün ailesiyle Bodrum'dan İstanbul'a yola çıktı.
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Ünlü çift, havada İstanbul'a doğru ilerlerken Bodrum'da aralıklarla devam eden yangın bu kez Gümüşlük'te başladı. Uçaktan iner inmez evinin, etrafındaki ormanlık alanda çıkan yangını öğrenen Burak Özçivit, adeta şoke oldu. Hemen telefonuna sarılıp oturduğu sitenin bekçisini arayan oyuncu, kendisine sürekli bilgi verilmesini istedi.
KORKTUĞU BAŞINA GELDİ
Yangın hakkında dakika dakika haber alan Özçivit, alevlerin evine kadar geldiğini öğrenince önce panik yaşadı. Daha sonra yangına havadan müdahele eden helikopter ve uçaklar alevleri söndürmeyi başardı. Özçivit, ilerleyen saatlerde yangının kontrol alınmasıyla rahat bir nefes aldı. Bu arada Fahriye Evcen'in, yangın korkusuyla İstanbul'a dönmek istediği öğrenildi.