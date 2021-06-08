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    , aşk hayatındaki suskunluğunu uzun süre sonra bozdu

    , aşk hayatındaki suskunluğunu uzun süre sonra bozdu. 33 yaşındaki güzel oyuncu, gönlünü pilot ’e kaptırdı. Pilot Kezer, Sevi ile ortak dostları aracılığıyla tanıştı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 8 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Uçuran aşk

    Spor eğitmeni Çalkan Algün'le bir yıllık evliliği 2018 yılında sona eren Merve Sevi'nin yüzü, üç yıl sonra yeniden güldü.

    Boşandıktan sonra kalbini aşka kapatan 33 yaşındaki oyuncu, aradığı aşkı Berkin Kezer'de buldu.Pilot olan yeni sevgilisi sayesinde ayağı yerden kesilen Merve Sevi ile Kezer'in ortak dostları aracılığıyla tanıştığı ortaya çıktı. Bu arada magazin dünyasının bir diğer pilot damadı da Ece Seçkin'in nişanlısı Çağrı Terlemez…

    YILLARA MEYDAN OKUDU
    2008'de evlendikten sonra Amerika'da yaşamaya devam eden model Güzide Duran, yıllara meydan okuyor. 40 yaşındaki iki çocuk annesi eski modelin Bodrum'dan verdiği bu poz, sosyal medyayı salladı.

        BRONZLUK SORUNU
        Gizem Karaca Ekmekçi, İzmir'deki evinin bahçesinde güneşlendi. Güzel oyuncu, "5 saat güneşin altında durup sadece çillenen, sıcaktan dudakları çatlayan ve asla bronzlaşamayan biriyim" dedi.

        MAVİNİN 50 TONU
        Ceylan Çapa        , önceki gün İstanbul'da Ege keyfi yaşadı. Poyrazköy'e giden sosyetik güzelin, masmavi deniz ve gökyüzünü arkasını alıp verdiği poza "Mavinin 50 tonu" yorumu yağdı.

        TATİLE RENKLİ START
        Aslıhan Güner, tatil pozuyla sosyal medyayı salladı. Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel oyuncunun paylaşımı, dakikalar içinde yüz binlerce beğeni aldı.

            LÜBNAN'DA GÜLTEN BAŞKA
            Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in geçtiğimiz günlerde neden Lübnan'a gittiği ortaya çıktı. Buradaki çok ünlü bir dergi için çekim yapan güzel oyuncu, kapağını süslediği dergi için verdiği pozlarla "Bir başka Gülten" yorumları yaptırdı.

            GÜNEŞ'İN AŞKA BAKIŞI
            Başarılı             oyuncu Uğur Güneş, kapağını süslediği 'Gardırop Man' dergisine aşka bakışını anlattı: "Aşk hayatın çok önemli bir parçası benim için. Tüm duyguların ve zaafların en yoğun yaşandığı anlar diyebilirim."

            4 BİN 600 TL'LİK MANDAL
            Modacıların hayal gücü bitince sıra ev eşyalarına geldi. Telefon kablosundan kolye derken şimdi de mandaldan küpe yapıldı. Fiyatı ise dudak uçuklattı. Dünyaca ünlü marka Ambush, mandal şeklinde küpe çıkardı. Mandalın satış fiyatının tam 438 euro yani yaklaşık 4 bin 600 TL olması, 'pes' dedirtti.

                ALEYNA SİTEMİ
                Dünyaca                 ünlü DJ Galantis, Aleyna Tilki'nin Retrograde şarkısını remix yaptı. Şarkı, en çok ABD, Almanya, İsviçre ve İngiltere'de dinlendi. Türkiye ise dinleme sırasında 7. Olunca Aleyna'dan "Benim kıymetimi bilmiyorsunuz" iması geldi.

                DUYGUSUZLUĞA YANIT VERDİ
                10 gün önce babasını kaybeden Duygu Özaslan, Instagram'da bikinili pozlarını paylaşınca bazı takipçilerinden sert eleştiriler aldı. Genç fenomen, bu eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Enerjimi negatife fokuslamayı hiçbir zaman seçmiyorum. Hele böyle kötü niyetlere hiç."

                MELEK MELİS
                Mustafa                 Sandal, dün sevgilisi Melis Sütşurup'un yeni yaşını şu duygusal sözlerle kutladı: "Bir gün dünyana bir kadın girer, kalbini ve ruhunu seninle paylaşmak için ortaya koyar. Anlarsın ki, o kadının sevgisi ve cesareti seni durmadan yükselten bir meleğin kanat çırpmasıdır."

                    DOĞAL GÜZEL
                    Aslıhan                     Gürbüz, Bursa Karacabey'deki Ovakorusu Ayı Barınağı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gitti. Avcılar tarafından vurulmuş yavru bir ayıyı elleriyle besledi. Sevimli yavruyu ölümden kurtaranlara teşekkür etti: "İyi ki bazı kurumlar ve insanlar var."

                    KEÇİM DERDİ!
                    Sosyetik güzel Selma Çilek, eşi Sinan Çiftçi ile Antalya'ya gitti. Konakladıkları otel içerisinde özgürce dolaşan keçileri sevdi. Yanına gelen bir keçiye meyve ikram etti. O anları saniye saniye görüntüledi.
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                    Haberler Saklambaç Merve Sevi, aşk hayatındaki suskunluğunu uzun süre sonra bozdu