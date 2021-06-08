MELEK MELİS

Mustafa Sandal, dün sevgilisi Melis Sütşurup'un yeni yaşını şu duygusal sözlerle kutladı: "Bir gün dünyana bir kadın girer, kalbini ve ruhunu seninle paylaşmak için ortaya koyar. Anlarsın ki, o kadının sevgisi ve cesareti seni durmadan yükselten bir meleğin kanat çırpmasıdır."