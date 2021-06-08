Spor eğitmeni Çalkan Algün'le bir yıllık evliliği 2018 yılında sona eren Merve Sevi'nin yüzü, üç yıl sonra yeniden güldü.
Boşandıktan sonra kalbini aşka kapatan 33 yaşındaki oyuncu, aradığı aşkı Berkin Kezer'de buldu.Pilot olan yeni sevgilisi sayesinde ayağı yerden kesilen Merve Sevi ile Kezer'in ortak dostları aracılığıyla tanıştığı ortaya çıktı. Bu arada magazin dünyasının bir diğer pilot damadı da Ece Seçkin'in nişanlısı Çağrı Terlemez…
YILLARA MEYDAN OKUDU
2008'de evlendikten sonra Amerika'da yaşamaya devam eden model Güzide Duran, yıllara meydan okuyor. 40 yaşındaki iki çocuk annesi eski modelin Bodrum'dan verdiği bu poz, sosyal medyayı salladı.