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    ’e “bazlama surat’ benzetmesinde sonuç çıktı: Güzel oyuncu, açtığı davada yüzü gülen taraf oldu

    Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni hakkında fiziksel özelliklerini aşağıladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suçlu bulunan Kılınç, Erçel'e 2 bin 180 TL ödeyecek.

    Bazlama surat ekmek kapısı oldu

    Hande Erçel'in kendisine 'bazlama surat' diyen sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'tan 2 bin TL tazminat kazanması, ünlüleri harekete geçirdi. , "Hande Erçel 2 bin TL aldıysa bizim bu sene kazanacağımız tazminatın haddi hesabı yok. Yeni ekmek kapım bu" dedi ve ekledi:

    "Sadece bana kötü yorum yapanları tespit edilmesi için çalışan 2 avukatım var. Şimdiden yaklaşık 200 kişi bulundu her birine 10 bin TL'lik dava açacağım" açıklamasında bulundu. Bu arada Instagram'da photoshop yaptığı için ünlü kadınları eleştiren Serengil, dün kendisi filtre kurbanı oldu.

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