Son dönemdeki sözleriyle sürekli gündemde olan Coşkun Sabah, kuralını bozmadı.
2017'de boşandığı kendisinden 24 yaş küçük eski eşi Ceyda Okay'la aynı evde yaşayan 68 yaşındaki sanatçı, yeniden evlenmeye sıcak baktığını söyledi. Coşkun Sabah, gelin adayında aradığı kriterleri de şöyle sıraladı:
"Evleneceğim kişi kültürlü olacak. Oturup kalkmasını bilecek. Öyle kedicik tarzında olmayacak. Dudakları, kaşları botokslu sevmiyorum. Ben doğallık seviyorum. Beni her gören '49-50'sin' diyor. Hücre yaşım da 49-50. O yüzden 49-50 gösteren kişilerin yanında 35-40 yaşında birinin olması gerekiyor. Müzisyenlik yapmalı. Evde hanımın 'yemek hazır' demesini çok özledim. O yüzden iyi yemek yapmalı."