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    Ne yaptın be ! 'a verdiği cevap kavga çıkartır...

    Son dönemdeki sözleriyle sürekli gündemde olan , kuralını bozmadı. 2017’de boşandığı kendisinden 24 yaş küçük eski eşi ’la aynı evde yaşayan 68 yaşındaki sanatçı, yeniden evlenmeye sıcak baktığını söyledi. Coşkun Sabah, gelin adayında aradığı kriterleri de sıralayınca 'dan yanıt gecikmedi.

    Hücresel Coşkun

    Son dönemdeki sözleriyle sürekli gündemde olan Coşkun Sabah, kuralını bozmadı.

    2017'de boşandığı kendisinden 24 yaş küçük eski eşi Ceyda Okay'la aynı evde yaşayan 68 yaşındaki sanatçı, yeniden evlenmeye sıcak baktığını söyledi. Coşkun Sabah, gelin adayında aradığı kriterleri de şöyle sıraladı:

    "Evleneceğim kişi kültürlü olacak. Oturup kalkmasını bilecek. Öyle kedicik tarzında olmayacak. Dudakları, kaşları botokslu sevmiyorum. Ben doğallık seviyorum. Beni her gören '49-50'sin' diyor. Hücre yaşım da 49-50. O yüzden 49-50 gösteren kişilerin yanında 35-40 yaşında birinin olması gerekiyor. Müzisyenlik yapmalı. Evde hanımın 'yemek hazır' demesini çok özledim. O yüzden iyi yemek yapmalı."

        Sabah'ın bu sonu gelmez 'gelin adayı kriterlerine' Deniz Akkaya'dan espriyle karışık eleştiri geldi.

        GÖZLER SABAH'TA!..
        Eski manken, ünlü sanatçının yıllardır ektirip simsiyaha boyattığı saçlarını ve fazla kilosuna üstü kapalı şöyle taşını attı: "

        Vallahi bizim de beylerden beklentilerimiz var. Öncelikle saçı mavi siyaha boyamasınlar, topik kullanmasınlar, göbeği seksi bir şey sanmasınlar."

            KADINLAR DESTEK VERDİ
            Evleneceği             kadında aradığı kriterleri sıralayan Deniz Akkaya'nın Sabah'la ilgili yaptığı yoruma, hem cinslerinden destek geldi. Kadınlar, "Talihsiz açıklamaya en güzel yanıt olmuş" yorumları yaptı.

            SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ YAĞDI
            Coşkun Sabah'tan coşkun istekler.


            Üşenmeyip bu kriterleri saymasına da üzüleyim; yoksa gerçekten bunlara inanmasına mı?


                Biri Coşkun Sabah'a buradan en az 60 yaşında gösterdiğini söylesin.


                Coşkun Sabah'ın sözlerinden daha acı olanı, saydığı özelliklere sahip genç kadınların onunla sırf şöhreti için evlenebilir olması.
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                Haberler Saklambaç Ne yaptın be Deniz Akkaya! Coşkun Sabah'a verdiği cevap kavga çıkartır...