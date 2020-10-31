Perşembe akşamları atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, yine zirveyi bırakmadı... Dizi, Tüm Kişiler'de %11,11 izlenme oranı ve %26,82 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,96 izlenme oranı ve %23,61 izlenme payı alarak birinci oldu.

Fenomen dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 70'inci bölümünde #DevlerinAşkıHünkarFekeli etiketi Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve 2. sıraya yükseldi.

Dizinin 70'inci bölümü, ana karakterlerden Hünkar Yaman'ın öldürülmesi ile sona erdi.