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    • Saklambaç
    • 31.10.2020 Gazete
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    Perşembe’nin birincisi !

    Perşembe akşamları atv'de yayınlanan , yine zirveyi bırakmadı... , Tüm Kişiler'de %11,11 izlenme oranı ve %26,82 izlenme payı, 20+'de %9,96 izlenme oranı ve %23,61 izlenme payı alarak birinci oldu.

    Perşembe’nin birincisi değişmiyor!

    Perşembe akşamları atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, yine zirveyi bırakmadı... Dizi, Tüm Kişiler'de %11,11 izlenme oranı ve %26,82 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,96 izlenme oranı ve %23,61 izlenme payı alarak birinci oldu.

    Fenomen aynı zamanda nın da en çok konuşanları arasındaydı. 'nın 70'inci bölümünde #DevlerinAşkıHünkarFekeli etiketi Türkiye Trending Topics listesine girdi ve 2. sıraya yükseldi.

    Dizinin 70'inci bölümü, ana karakterlerden Hünkar Yaman'ın öldürülmesi ile sona erdi.

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