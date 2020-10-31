Coronavirüs salgını dünyayı sardı. 1 milyondan fazla insanı hayattan kopardı. Ancak ünlü isimler, uyarılara aldırmadı. Parti parti gezerek insan sağlığını hiçe saydı. COVİD-19, her yıl gelenek haline gelen 'Halloween' yani Cadılar Bayramı partilerine de engel olmadı. Önceki gece İstanbul Kuruçeşme'deki Oligark isimli mekanda gizli parti yapıldı.
Gece yarısından sonra bile devam eden partiye polis baskın yaptı. Partide eğlenenlerin maske takmamış olması dikkatlerden kaçmadı. Partiye katılanlar arasında oyuncu Can Yaman da vardı. Partiye katılanlar, ünlü oyuncu ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı!
Partiye katılanlar, polis baskının ardından mekandan ayrıldı. Maskesiz eğlenenlerin rahat tavırları tepki topladı.
Gece yarısından sonra bile devam eden partiye polis baskın yaptı. Partide eğlenenlerin maske takmamış olması dikkatlerden kaçmadı. Partiye katılanlar arasında oyuncu Can Yaman da vardı. Partiye katılanlar, ünlü oyuncu ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı!
Partiye katılanlar, polis baskının ardından mekandan ayrıldı. Maskesiz eğlenenlerin rahat tavırları tepki topladı.