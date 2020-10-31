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    • Saklambaç
    • 31.10.2020 Gazete
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    salgını hiçe sayarak bir mekanda düzenlenen gizli partiye katıldı!

    eğlenceleri, salgın dinlemedi. ’deki bir mekanda düzenlenen gizli partiye ünlü isimler de akın etti. Polis baskın düzenleyerek tüm sorumsuzlara ceza kesti.

    Doğan Savaş
    Coronavirüs salgını dünyayı sardı. 1 milyondan fazla insanı hayattan kopardı. Ancak ünlü isimler, uyarılara aldırmadı. Parti parti gezerek insan sağlığını hiçe saydı. COVİD-19, her yıl gelenek haline gelen 'Halloween' yani Cadılar Bayramı partilerine de engel olmadı. Önceki gece 'deki Oligark isimli mekanda gizli parti yapıldı.



    Gece yarısından sonra bile devam eden partiye polis baskın yaptı. Partide eğlenenlerin maske takmamış olması dikkatlerden kaçmadı. Partiye katılanlar arasında oyuncu da vardı. Partiye katılanlar, ünlü oyuncu ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı!




    Partiye katılanlar, polis baskının ardından mekandan ayrıldı. Maskesiz eğlenenlerin rahat tavırları tepki topladı.
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