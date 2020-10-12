Azra Kohen affetmedi!

Kaleme aldığı Fi, Çi Pi adlı kitaplarıyla bilinen Azra Kohen, hakkında Ekşi Sözlük'te yazılan ağır hakaret içerikli sözler üzerine savcılığa başvurdu. Şikayetin ardından kimliği tespit edilen sözlük yazarı Merve S. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Pişman olduğunu dile getiren ve okuduğu kitap üçlemesi için çekilen dizinin tutmayıp erken bittiği için kızgın olduğunu aktaran genç kadın sitede "Kendini bir b.. zanneden, y.. kadın. Egon yüzünden, bizzat seninle ilgili her şeyi boykot ediyorum ve senden midem bulanıyor" gibi hakaret dolu ifadeler kullandığı öğrenildi.