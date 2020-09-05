İstanbul'un sosyetik mekanı Ulus Sunset, önceki akşam buz kesti... Her şey Etel Baler'in mekandaki Ali Gürsoy'u fark etmesiyle başladı. 16 yıllık eşinden ihanet nedeniyle yeni boşanan Etel Hanım, Ali Bey'in yanında sevgilisi Gonca Ünsal'ı gördü.
Hemen telefona sarılıp yakın dostu Melis Gürsoy'u çağırdı. Melis Hanım da boşanmak üzere olduğu eşinin olduğu mekana koşarak gitti. Ali Gürsoy ile Ünsal'ın yanında işadamının toplantı yaptığı yabancı uyruklu misafirleri de vardı.
YER: SUNSET TARİH: 3 EYLÜL
Etel Baler, 16 yıllık eşi Rober Baler'den ihanet nedeniyle ayrıldı. Önceki akşam Sunset'teki soğuk rüzgarın baş mimarı olan Etel Hanım'ın Gürsoy'un fotoğraflarını izinsiz çekmesine, mekan sahibi de tepki gösterdi.
Etel Baler, kimseyi umursamadan kalabalık masaya gidip arka arkaya Ali Bey ile Gonca Ünsal'ın fotoğraflarını çekip yerine döndü.
ŞOKE OLDU...
Masadakiler şaşkına dönerken Ali Gürsoy, Baler'in peşinden gitti. Karşısında eşini gören işadamı, şoke oldu. Ali Gürsoy ile daha önce de peşine dedektif takan Melis Gürsoy arasındaki hararetli tartışma, araya mekan sahibinin girmesiyle büyümeden bitti.
Gonca Ünsal, Melis Hanım ve Etel Baler'in tavrı karşısında buz kesti.
DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM