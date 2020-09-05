Hemen telefona sarılıp yakın dostu Melis Gürsoy'u çağırdı. Melis Hanım da boşanmak üzere olduğu eşinin olduğu mekana koşarak gitti. Ali Gürsoy ile Ünsal'ın yanında işadamının toplantı yaptığı yabancı uyruklu misafirleri de vardı.