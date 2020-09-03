Kendisi için Almanya'ya taşınan ABD'li sevgilisiyle bir yılı aşkın süredir birlikte olan 37 yaşındaki Uzerli, beş aylık hamile. İkinci bebeğinin de kız olacağını açıklayan Meryem Uzerli, "Lara'ya kardeş ve aile kurmak istiyordum. Ocak 2021'de bebeğimi kucağıma alacağım" dedi.