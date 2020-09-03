Canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Meryem Uzerli'den sürpriz var...
Borçları nedeniyle yurt dışına kaçan eski sevgilisi Can Ateş'ten 2014 yılında kızı Lara'yı dünyaya getiren güzel oyuncu, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
Kendisi için Almanya'ya taşınan ABD'li sevgilisiyle bir yılı aşkın süredir birlikte olan 37 yaşındaki Uzerli, beş aylık hamile. İkinci bebeğinin de kız olacağını açıklayan Meryem Uzerli, "Lara'ya kardeş ve aile kurmak istiyordum. Ocak 2021'de bebeğimi kucağıma alacağım" dedi.
Güzel oyuncu, kendisi için ABD'den Almanya'ya taşınan sevgilisi hakkında ser verip sır vermedi.