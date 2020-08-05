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    • Saklambaç
    • 05.08.2020 Gazete
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    gönlünü ’na kaptırdı!

    Sosyetik ve oyuncular arasındaki aşklara bir yenisi eklendi. Daha önce ve ile birlikte olan , gönlünü ’na kaptırdı. İkili, bayramı arkadaşlarıyla Ayvalık’ta geçirdi...

    Kalbi çiçek açtı!

    Meslektaşları Furkan Andıç ve Birkan Sokullu ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, bu kez mutluluğu sosyetede buldu. 25 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün sosyetik Ayşe Boyner ve şarkıcı Gaye Su Akyol ile birlikte Ayvalık'a gitti.

    Dilan Çiçek Deniz'in olduğu grupta Yasemin ve Sedat Aloğlu'nun küçük oğulları Alihan da vardı. Bir süredir aşk yaşayan güzel oyuncu ve genç sosyetik, aynı kareye girmekten ise kaçındı.

    Aynı dakikalarda Ayvalık'taki Atölye Patika'dan paylaşım yapan Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu, aynı bankta poz verdi ama ilişkileri ortaya çıkmasın diye aynı kareye girmedi.


    Aynı dakikalarda Ayvalık'taki Atölye Patika'dan paylaşım yapan Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu (Ortada), aynı bankta poz verdi ama ilişkileri ortaya çıkmasın diye aynı kareye girmedi
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