Dilan Çiçek Deniz'in olduğu grupta Yasemin ve Sedat Aloğlu'nun küçük oğulları Alihan da vardı. Bir süredir aşk yaşayan güzel oyuncu ve genç sosyetik, aynı kareye girmekten ise kaçındı.

Aynı dakikalarda Ayvalık'taki Atölye Patika'dan paylaşım yapan Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu, aynı bankta poz verdi ama ilişkileri ortaya çıkmasın diye aynı kareye girmedi.



Aynı dakikalarda Ayvalık'taki Atölye Patika'dan paylaşım yapan Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu (Ortada), aynı bankta poz verdi ama ilişkileri ortaya çıkmasın diye aynı kareye girmedi