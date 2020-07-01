Çifte bir ömür mutluluk dileyen Derici, nikah kıyılırken "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısını söyleyip, "İnşallah dünyanın en mutlu çifti olurlar" dedi. Çiftin düğün yemeği ise Kozyatağı Hilton Otel'in 17. katında yer alan Mon Amour'da gerçekleşti. İkilinin romantik dansıyla başlayan tören, Jeyan Büyükburç muhteşem sesi ve sahne şovlarıyla davetlileri büyüledi.



Şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer de bu mutlu günde çifti yalnız bırakmadı.