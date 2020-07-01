TAKVİM Gazetesi Magazin Müdürü Özge Gürcan ve özel bir şirkette satış bölge müdürü olan Onur Köksel, önceki gün mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
Çiftin nikah şahitliğini Takvim Gazetesi köşe yazarı ve müzik dünyasının ünlü şarkı sözü yazarı Hakkı Yalçın ile başarılı sanatçı İrem Derici yaptı. Genç işadamı Eran Şar da çifti yalnız bırakmadı..
Çifte bir ömür mutluluk dileyen Derici, nikah kıyılırken "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısını söyleyip, "İnşallah dünyanın en mutlu çifti olurlar" dedi. Çiftin düğün yemeği ise Kozyatağı Hilton Otel'in 17. katında yer alan Mon Amour'da gerçekleşti. İkilinin romantik dansıyla başlayan tören, Jeyan Büyükburç muhteşem sesi ve sahne şovlarıyla davetlileri büyüledi.
Şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer de bu mutlu günde çifti yalnız bırakmadı.
MÜTHİŞ SAHNE
Erkan İklim ve Ahmet Fidan'ın işlettiği Mon Amour'da sahne alan Jeyan Büyükburç, muhteşem sesiyle büyüledi.
Güzellik uzmanı Sultan Ova da çifte bir ömür mutluluklar diledi.