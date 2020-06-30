Yalıkavak açıklarına demir attı. 72 metrelik yüzen sarayın üzerindeki helikopter de dikkatlerden kaçmadı. Haftalık kirası 1 milyon 100 bin dolar olan yatı daha önce; Jennifer Lopez, Julia Roberts ve Heidi Klum gibi ünlülerin kullandığı ortaya çıktı. Cayman Adaları bayraklı yatın içinde kimlerin olduğu ise merak konusu oldu...

DEĞERİ 200 MİLYON DOLAR!

Yatın içinde; havuz, sauna, masaj odası, sinema ve spor salonu bulunuyor. Lüks yatta, aynı anda 40 kişi konaklayabiliyor.