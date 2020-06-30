Ünlü yıldızların kullandığı 'Cloudbreak' isimli özel yat, önceki gün turizm cenneti Bodrum'a yanaştı...
Yalıkavak açıklarına demir attı. 72 metrelik yüzen sarayın üzerindeki helikopter de dikkatlerden kaçmadı. Haftalık kirası 1 milyon 100 bin dolar olan yatı daha önce; Jennifer Lopez, Julia Roberts ve Heidi Klum gibi ünlülerin kullandığı ortaya çıktı. Cayman Adaları bayraklı yatın içinde kimlerin olduğu ise merak konusu oldu...
DEĞERİ 200 MİLYON DOLAR!
Yatın içinde; havuz, sauna, masaj odası, sinema ve spor salonu bulunuyor. Lüks yatta, aynı anda 40 kişi konaklayabiliyor.
47 yaşındaki Alman manken Heidi Klum, mavi tura çıkarken bu yatı tercih ediyor.
Oscarlı Amerikalı oyuncu Julia Roberts da teknenin müdavimleri arasında yer alıyor.