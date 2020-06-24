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    • Saklambaç
    • 24.06.2020 Gazete
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    ’in eski eşi açıkladı: babasına benzetilince üzülüyor...

    Türkücü ’in eski eşi , takipçilerinin sorularını yanıtladı. “Kızım Ada, babasına benzetilince üzülüyor” diyerek şaşırttı.

    Vay adasını

    İbo'nun 7 yıl önce boşandığı kızı Elif Ada'nın annesi olan Ayşegül Yıldız, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı.

    Yıldız, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusunu "Büyük konuşmamayı öğreneli çok oldu o yüzden kısmet diyelim" cevabıyla evliliğe açık kapı bıraktı.

    Kızı Elif Ada'nın babasına benzetilmesine kızdığını belirten Yıldız, "Babasına benzetilince erkeğe benzediğini zannediyor" diyerek gülümsetti.

    Yıldız, "İbrahim Tatlıses'le tekrar birlikte olur musunuz?" sorusuna ise "Bir atasözü derki ex'ten next olmaz" yanıtını verdi.

    Haberler Saklambaç İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız açıkladı: Elif Ada babasına benzetilince üzülüyor...
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