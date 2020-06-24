İbo'nun 7 yıl önce boşandığı kızı Elif Ada'nın annesi olan Ayşegül Yıldız, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Yıldız, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusunu "Büyük konuşmamayı öğreneli çok oldu o yüzden kısmet diyelim" cevabıyla evliliğe açık kapı bıraktı.
Kızı Elif Ada'nın babasına benzetilmesine kızdığını belirten Yıldız, "Babasına benzetilince erkeğe benzediğini zannediyor" diyerek gülümsetti.
Yıldız, "İbrahim Tatlıses'le tekrar birlikte olur musunuz?" sorusuna ise "Bir atasözü derki ex'ten next olmaz" yanıtını verdi.