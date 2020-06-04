Bu yaz yurt dışı planlarını iptal eden sosyete, özellikle Bodrum'a rağbet gösterince lüks mekanlar da Covid- 19 için VIP çözümler buldu.
Türkbükü'ndeki bir otel; günlük şezlong ücretini bin, aylık olarak ise 24 bin TL olarak belirledi. Türkbükü'ndeki diğer beach'lerin de giriş ücretleri belli oldu. Galen ve Mavi Suite gibi yerlerde deniz keyfi yapmak istiyorsanız; bunun için 300 ile 350 TL ödüyor ve bu parayı bitirene kadar yiyip içebiliyorsunuz.
Yağmur Ünal
Yıllardır özellikle lahmacun fiyatıyla çok konuşulan Maça Kızı'na ise normal giriş 550 TL, localar ise 3 bin TL civarında... Plajın köşesinde yer alan ve tamamen izole alanlar ise yıllardır çok yüksek harcamalar yapan Maça Kızı'nın sadece VIP müşterilerine verilecek. Bu isimler arasında Melisa Eliyeşil ve Yağmur Ünal gibi mekanın müdavimleri bulunuyor.
Yağmur Ünal ve Faber Castell'in veliahtıyla evli olan Melissa Von Faber Castell, Maça Kızı'nın yıllardır en sadık müşterilerinden…
HAVALI MİSAFİRLER
Kısa bir süre sonra müdavimlerini ağırlayacak olan Maça Kızı'nın 350 TL verip kurulabileceğiniz şezlongları, şu anda can dostlarımızın hizmetinde…
HALK PLAJI MİSS
"Ben çok masraf ediyormuşum; karantinada onu öğrendim.
Gerekli, gereksiz acayip harcamalar yapıyormuşum. Kendimi kısıtlayacağım; çünkü o artık beyine yerleşti" diyen Demet Akalın, bu fiyatları duyunca "Bizim Torba'daki halk plajı mis tertemiz" dedi.