Türkbükü'ndeki bir otel; günlük şezlong ücretini bin, aylık olarak ise 24 bin TL olarak belirledi. Türkbükü'ndeki diğer beach'lerin de giriş ücretleri belli oldu. Galen ve Mavi Suite gibi yerlerde deniz keyfi yapmak istiyorsanız; bunun için 300 ile 350 TL ödüyor ve bu parayı bitirene kadar yiyip içebiliyorsunuz.