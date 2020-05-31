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    • Saklambaç
    • 31.05.2020 Gazete
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    Hepsi'nin solisti 'den çıkışı: Zevkle gelmeyiz

    Yeniden bir araya gelen Hepsi'nin solisti 'den çıkışı… Cemre Kemer, sınırlarını henüz ’ye açmayan Yunanistan için ‘Senin tüm yaz adalarını biz geçindiriyoruz ve zevkle gelmeyiz’ dedi.

    Komşu’ya çattı
    Yeniden bir araya gelen Hepsi'nin solisti 'den çıkışı… Güzel şarkıcı, Yunanistan'ın salgının ardından kabul edeceği 29 ülke arasında 'nin yer almamasını şu sözleriyle eleştirdi:



    "Adalarda Türk'ten başka turistin falan olmuyor; senin tüm yaz adalarını biz geçindiriyoruz. Ama tabii gelmeyelim zevkle. Bizde su da toprak da bol Allah'a şükür. Sen yeni misafirlerinle ilgilen."
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