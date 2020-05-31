Yeniden bir araya gelen Hepsi'nin solisti Cemre Kemer'den Yunanistan çıkışı… Güzel şarkıcı, Yunanistan'ın salgının ardından kabul edeceği 29 ülke arasında Türkiye'nin yer almamasını şu sözleriyle eleştirdi:
"Adalarda Türk'ten başka turistin falan olmuyor; senin tüm yaz adalarını biz geçindiriyoruz. Ama tabii gelmeyelim zevkle. Bizde su da toprak da bol Allah'a şükür. Sen yeni misafirlerinle ilgilen."
"Adalarda Türk'ten başka turistin falan olmuyor; senin tüm yaz adalarını biz geçindiriyoruz. Ama tabii gelmeyelim zevkle. Bizde su da toprak da bol Allah'a şükür. Sen yeni misafirlerinle ilgilen."