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  • 10.02.2020
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Eşi '' suçundan ceza almıştı... yaptığı açıklamayla takipçilerini kızdırdı!

Ünlü oyuncu 'la evli olan basketbolcu 'e '' suçundan iki yıl hapis cezası verildi. "Sarkıntılık yapmak suretiyle " suçundan ceza alan eşine sahip çıkan Müge Boz, yaptığı açıklamayla bazı takipçilerini kızdırdı.

Müge’ye 'boz'gun!
Ünlü oyuncu 'la evli olan basketbolcu 'e 'cinsel taciz' suçundan iki yıl hapis cezası verildi. "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan ceza alan eşine sahip çıkan Müge Boz, yaptığı açıklamayla bazı takipçilerini kızdırdı.

"Mahkemeler omuza dokunmayı; vücut dokunulmazlığının ihlali olarak değerlendirmiş." diyen Boz'a "Kadına şiddete her zaman hayır" diye tepkiler geldi.



Müge Boz, "Sen hayatımda gördüğüm kadına karşı en saygılı, kibar ve hassas insanlardan birisin" diye eşine moral verdi.

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