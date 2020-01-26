‘Keşke’ dediler

Mustafa Yılmaz, söz ve müzikleri Doğuş'a ait beş şarkıdan oluşan 'Duy' adlı yeni albümünün ilk klibini Doğuş'la birlikte düet yaptığı 'Keşke' isimli şarkıya çekti. Mustafa Yılmaz, söz ve müzikleri Doğuş'a ait beş şarkıdan oluşan 'Duy' adlı yeni albümünün ilk klibini Doğuş'la birlikte düet yaptığı 'Keşke' isimli şarkıya çekti.
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