İbrahim Kutluay ile aşkı Edwina Sponza, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Kutluay ile geçtiğimiz aylarda barışan sosyetik yogacının yüzünde güller açıyordu.
İbrahim Kutluay ile aşkı Edwina Sponza, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Kutluay ile geçtiğimiz aylarda barışan sosyetik yogacının yüzünde güller açıyordu.
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