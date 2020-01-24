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  • 24.01.2020
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ile aşkı 'nın keyfi yerinde

ile aşkı , önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Kutluay ile geçtiğimiz aylarda barışan sosyetik yogacının yüzünde güller açıyordu.

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