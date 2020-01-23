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  • 23.01.2020
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'ın kızı : Annemin adını kullanmadan bir yere geldim

Ünlü sanatçı 'ın kızı , sanat dünyasında kendi kanatları ile uçmayı tercih etti. Popçu, önceki gün "Annemin adını kullanmadan bir yere geldim. Şarkılarım da bir senedir dillerden düşmüyor" dedi.

Annemin adını kullanmadı

Ünlü sanatçı 'ın kızı , sanat dünyasında kendi kanatları ile uçmayı tercih etti. Popçu, önceki gün "Annemin adını kullanmadan bir yere geldim. Şarkılarım da bir senedir dillerden düşmüyor" dedi.

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