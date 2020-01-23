Ünlü sanatçı Niran Ünsal'ın kızı Hande Ünsal, sanat dünyasında kendi kanatları ile uçmayı tercih etti. Popçu, önceki gün "Annemin adını kullanmadan bir yere geldim. Şarkılarım da bir senedir dillerden düşmüyor" dedi.
Ünlü sanatçı Niran Ünsal'ın kızı Hande Ünsal, sanat dünyasında kendi kanatları ile uçmayı tercih etti. Popçu, önceki gün "Annemin adını kullanmadan bir yere geldim. Şarkılarım da bir senedir dillerden düşmüyor" dedi.
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