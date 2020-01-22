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  • 22.01.2020
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oğlu Ateş ile dondurucu soğuğa meydan okudu

, eski eşi 'ten olan oğlu Ateş ile önceki gün Finlandiya'da dondurucu soğuğa meydan okudu. Özel kıyafetler giyen anne ile oğlu eksi 7 derecede buzlarla dolu havuza girdi.

Ateş bastı

İkoncan İvana Sert, eski eşi Yurdal Sert'ten olan oğlu Ateş ile önceki gün Finlandiya'da dondurucu soğuğa meydan okudu. Özel kıyafetler giyen anne ile oğlu eksi 7 derecede buzlarla dolu havuza girdi.

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