İkoncan İvana Sert, eski eşi Yurdal Sert'ten olan oğlu Ateş ile önceki gün Finlandiya'da dondurucu soğuğa meydan okudu. Özel kıyafetler giyen anne ile oğlu eksi 7 derecede buzlarla dolu havuza girdi.
İkoncan İvana Sert, eski eşi Yurdal Sert'ten olan oğlu Ateş ile önceki gün Finlandiya'da dondurucu soğuğa meydan okudu. Özel kıyafetler giyen anne ile oğlu eksi 7 derecede buzlarla dolu havuza girdi.
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