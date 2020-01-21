Ünlü işletmeci Ayşe Kucuroğlu, önceki gün Yunan sevgilisi Alexandros Papantoniou ile Fransa'da aşk tazeledi. Paris'te romantik anlar yaşayan ikili, akşam yemeğinden sonra verdikleri bu pozu sevenleriyle paylaştı. Ünlü işletmeci Ayşe Kucuroğlu, önceki gün Yunan sevgilisi Alexandros Papantoniou ile Fransa'da aşk tazeledi. Paris'te romantik anlar yaşayan ikili, akşam yemeğinden sonra verdikleri bu pozu sevenleriyle paylaştı
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