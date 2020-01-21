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  • 21.01.2020
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Yunan sevgilisi ile 'te aşk tazeledi

Ünlü işletmeci , önceki gün Yunan sevgilisi ile 'da aşk tazeledi. 'te romantik anlar yaşayan ikili, akşam yemeğinden sonra verdikleri bu pozu sevenleriyle paylaştı.

Çifte kumrular Paris’te
Ünlü işletmeci Ayşe Kucuroğlu, önceki gün Yunan sevgilisi Alexandros Papantoniou ile Fransa'da aşk tazeledi. Paris'te romantik anlar yaşayan ikili, akşam yemeğinden sonra verdikleri bu pozu sevenleriyle paylaştı

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