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  • 30.12.2019
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Oyuncu ve eşi önceliği kızları Vina'ya verdi

Oyuncu , önceki gün basketbolcu eşi 'le Zorlu Center'daydı. Minik kızları Vina'yı kucağında taşıyan Erdeniz, "Bir yıl boyunca bütün hediyeler artık kızımıza" dedi.

Öncelik Vina
Oyuncu Müge Boz, önceki gün basketbolcu eşi Caner Erdeniz'le Zorlu Center'daydı. Minik kızları Vina'yı kucağında taşıyan Erdeniz, "Bir yıl boyunca bütün hediyeler artık kızımıza" dedi.

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