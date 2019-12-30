Oyuncu Müge Boz, önceki gün basketbolcu eşi Caner Erdeniz'le Zorlu Center'daydı. Minik kızları Vina'yı kucağında taşıyan Erdeniz, 'Bir yıl boyunca bütün hediyeler artık kızımıza' dedi. Oyuncu Müge Boz, önceki gün basketbolcu eşi Caner Erdeniz'le Zorlu Center'daydı. Minik kızları Vina'yı kucağında taşıyan Erdeniz, 'Bir yıl boyunca bütün hediyeler artık kızımıza' dedi.
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