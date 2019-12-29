İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid forması giyen Enes Ünal, önceki gün Belçikalı nişanlısı Lisa Smellers ile hayatını birleştirdi. Yaklaşık iki senedir birlikte olan çift, Belçika'da sade bir törenle evlendi.
22 yaşındaki genç futbolcu, evlendiklerini sosyal medyada yaptığı paylaşımla ilan etti. Lisa Smellers'ın gelinliği ve yüzüğü ise çok beğenildi. Enes Ünal, iki yıl önce Belçika'nın Genk takımında oynarken kendisi gibi futbolcu olan Lisa Smellers ile tanışmıştı.
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