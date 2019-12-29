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  • 29.12.2019
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Belçikalı nişanlısı ile sade bir törenle evlendi

İspanya La Liga ekiplerinden forması giyen , muradına erdi. Başarılı futbolcu, önceki gün Belçikalı nişanlısı ile sade bir törenle evlendi.


İspanya La Liga ekiplerinden forması giyen Enes Ünal, önceki gün Belçikalı nişanlısı Lisa Smellers ile hayatını birleştirdi. Yaklaşık iki senedir birlikte olan çift, Belçika'da sade bir törenle evlendi.



22 yaşındaki genç futbolcu, evlendiklerini sosyal medyada yaptığı paylaşımla ilan etti. 'ın gelinliği ve yüzüğü ise çok beğenildi. , iki yıl önce Belçika'nın Genk takımında oynarken kendisi gibi futbolcu olan Lisa Smellers ile tanışmıştı.

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