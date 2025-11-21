İmamoğlu Suç Örgütü hafriyat alanına mafya gibi çöktü: 111 milyarlık vurgun

İBB iddianamesinde suç örgütünün en büyük vurgun alanı olarak gösterilen ve Kamu zararıyla birlikte toplamda 111 milyar lirayı bulan hafriyat vurgununda İmamoğlu'nun yüzde 50 ortağı olduğu belirtilen firari Murat Gülibrahimoğlu 'nun 2018'de maden alanı ilan edilen Cebeci 'deki maden şirketlerine mafyavari yöntemlerle nasıl çöktüğü iddianamede anlatıldı.

Ekrem İmamoğlu, AA

MADENCİLERE TEK TEK ÇÖKTÜLER



İşadamı Murat Gülibrahimoğlu ise çatı şirket Kuzey Cebeci Madencilik San. Tic. A.Ş. bünyesindeki bir şirketi satın alarak maden sahasının hissedarı oldu. Hedefi, şirketteki tüm hisseleri satın almak olan Gülibrahimoğlu, baskı, şantaj ve hülle yoluyla diğer şirketleri de ele geçirdi. 2021'de Gülibrahimoğlu, Kuzey Cebeci Madencilik San. Tic. A.Ş.'nin en büyük hissedarı oldu. Gülibrahimoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun yolu aynı yıl kesişti. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü, İstanbul'daki hafriyat döküm alanlarını işleten İBB iştiraki İSTAÇ'ı (İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic.

A.Ş) bir anda devre dışı bıraktı.