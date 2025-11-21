Sayıştay’dan ABB’nin Hıdırlıktepe projelerine usulsüzlük tespiti: 2 yıldır bitmeyen projeye milyarlar harcandı

Sayıştay'ın 2024 raporu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Mansur Yavaş yönetimindeki Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanı ve 100. Yıl Şükran Anıtı projelerindeki usulsüzlükleri ortaya koydu. Raporda, yüz milyonlarca liralık projelerin ihalesiz şekilde ABB iştiraki PORTAŞ'a verildiği, 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasının ise kılıf olarak kullanıldığı tespit edildi.

48 MİLYON LİRAYI AŞKIN MALİYET HESAPLANDI Rapora göre projedeki fiyatlar da ciddi biçimde şişirilmiş durumda. Örneğin, kaya kazma işinde resmi fiyatın %38 üzerinde ödeme yapılmış, granit bordür döşeme işinde ise fiyatlar 4 katına çıkarılmıştı. Sadece bu iki iş kaleminde ABB'ye fazladan 48 milyon lirayı aşkın maliyet yüklenmiş olduğu hesaplandı.