Başka bir yorumda ise hizmet almak isteyen bir kişinin, kullanılan ürünleri sorması üzerine, "Sanki devlet sırrıymış gibi 'Veremeyiz, ticari sır' cevabı verdiler" ifadeleri yer alıyor.

Şirket bu yoruma, tazminat davası açacakları yönünde uyarı yaparak "Yorumu derhal kaldırmanız faydanıza olur" şeklinde tehditkar bir yanıt vermiş.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, 12 Kasım'da mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılmış; iki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Tedavi altındaki anne 14 Kasım'da, baba ise 17 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

Aynı otelde kalan 2 turist de benzer şikayetlerle hastaneye başvururken, olayın ardından otel mühürlenmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden; midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ve kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı. Ayrıca ilaçlama şirketinin sahibi Zeki Kışı, çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C. hakkında da tutuklama kararı verilmişti.