takvim-logo

Böcek ailesinin ölümünde oteli ilaçlayan firmanın sicili kabarık çıktı

Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği olayda ‘kimyasal zehirlenme’ şüphesi güçlenirken, oteldeki tahtakurusu ilaçlaması soruşturmanın merkezine oturdu. Şirketin web sitesinin apar topar kapatılması ise şüpheleri artırdı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Böcek ailesinin ölümünde oteli ilaçlayan firmanın sicili kabarık çıktı

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen Servet Böcek ve ailesinin hayatını kaybetmesinde "kimyasal zehirlenme" şüphesi, ön Adli Tıp Kurumu'nun açıklamasıyla güç kazandı. Zehirlenmenin kaynağı olarak ise ailenin Fatih'te konakladığı otelde yapılan tahtakurusu ilaçlaması okları kendisine çeviriyor. Otelin 101 numaralı odasında 11 Kasım'da saat 16.00'da ilaçlama yapılmış, üst kattaki odada kalan Böcek ailesi aynı gece fenalaşarak hastaneye başvurmuştu.

Böcek ailesiBöcek ailesi

İNTERNET SİTESİ ERİŞİME KAPATILDI

Otelin ilaçlamasını yapan şirketin sahibi Zeki Kışı, ifadesinde "ROK ve Alfasc" adlı iki ürün kullandıklarını belirtti. Bu ilaçlar piyasada kolayca bulunabilen, yüksek risk taşımayan ürünler olarak biliniyor. Ancak Kışı'nın sahibi olduğu DSS İlaçlama şirketinin web sitesinde kullanılan maddenin "özel formüllü" olduğu belirtiliyordu. Söz konusu bölüm önceki gün siteden silinirken, dün şirketin internet sitesi tamamen erişime kapatıldı. Bu durumun bir "delil karartma" olup olmadığı savcılık tarafından değerlendirilecek.

Böcek ailesi cenazeBöcek ailesi cenaze

YORUM YAPANI TEHDİT ETMİŞLER

Şirketle ilgili Google yorumları ise hâlâ erişilebilir durumda ve yaklaşık 700 yorum bulunuyor. Bunlardan birinde, daha önce evini ilaçlatan bir müşteri şunları yazmış:

Bu firma 3 ay önce Esenler'deki evimize tahtakurusu ilaçlaması yaptı. Üst komşunun çocuğu zehirlendi, acile gitti. Siz de insanların zehirlenmesini isterseniz bu firmaya ilaçlama yaptırın. Güvenilmez bir firma. Ayrıca belgeleri bile yok.

Otel güvenlik kamerasıOtel güvenlik kamerası

Şirket bu yoruma, tazminat davası açacakları yönünde uyarı yaparak "Yorumu derhal kaldırmanız faydanıza olur" şeklinde tehditkar bir yanıt vermiş.

Başka bir yorumda ise hizmet almak isteyen bir kişinin, kullanılan ürünleri sorması üzerine, "Sanki devlet sırrıymış gibi 'Veremeyiz, ticari sır' cevabı verdiler" ifadeleri yer alıyor.

Taksi araç içi kameraTaksi araç içi kamera

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, 12 Kasım'da mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılmış; iki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Tedavi altındaki anne 14 Kasım'da, baba ise 17 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

Aynı otelde kalan 2 turist de benzer şikayetlerle hastaneye başvururken, olayın ardından otel mühürlenmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden; midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ve kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı. Ayrıca ilaçlama şirketinin sahibi Zeki Kışı, çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C. hakkında da tutuklama kararı verilmişti.

Böcek ailesiBöcek ailesi

İşte Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan çalışanın görüntüleri

"BENİM İLAÇLAMA İŞİ İLE İLGİLİ SERTİFİKAM YOK"

Hürriyetin haberine göre ilaçlama şirketi sahibi Zeki Kışı, savcılık ifadesinde işyerinde kendisi dahil kimsenin sertifikasının olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Üzerime kayıtlı İlaçlama Şirketi bana aittir. Ben bu şirketi yaklaşık 6-7 yıl önce kurdum. Genellikle özel işletmelere ve ikametlere hizmet veririz. İş yerimde gündelikçi olarak Doğan C. çalışır. Ayrıca şu anda ismini hatırlamadığım, yaklaşık 1 aydır yanımda çalışan bir kişi daha vardır. Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. Doğan C.'nin de bildiğim kadarıyla bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerini Doğan C. ve şu anda ismini hatırlamadığım yanımda çalışan şahıs yapar. Bu ilaçlama işlemlerinde Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçlar kullanılır. Ben bu ilaçların suya karıştırılarak yapıldığını bilirim. Başka bir bilgim yoktur. Bu ilaçlardan başka ilaç kullanmayız. Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçları tam olarak nereden aldığımızı hatırlamıyorum.

Olay yeri incelemeOlay yeri inceleme

"BENİM HERHANGİ BİR KUSURUM YOK"

İlaçlama şirketi sahibi Kışı "Ben Doğan'ın hangi otele dahi gittiğini bilmiyorum. 15 Kasım günü Doğan beni arayarak polislerin kendisini çağırdığını, ilaçlama yaptığı yerde zehirlenme olayı olduğunu söyledi. Doğan ve Serkan gözaltına alındığını öğrenince ben de karakola gittim. Benim bu olayda herhangi bir kusurum yoktur" şeklinde sözlerine ekledi.

OIay yeri incelemeOIay yeri inceleme

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Sulh Ceza Hâkimliği, otel sahibi H.O. hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme kararı verirken, otel çalışanı R.B. ile simitçi M.K. hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN