Türkiye'den AB ve Yunanistan'a harita tepkisi: "Sonuçsuz kalmaya mahkum"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonunun Deniz Mekansal Planlama (DMP) Platformu'nda güncellenen ve Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunan DMP haritasına tepki göstererek, Türkiye'nin, "bu gayrihukuki oldubitti girişimini" reddettiğini bildirdi. Keçeli, sosyal medya hesabından Avrupa Birliği'nin (AB) DMP Platformu'nda kayıtlı Yunan Deniz Mekansal Planlama Haritası'na ilişkin paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü) TÜRKİYE 16 NİSAN'DA İLAN ETMİŞTİ



Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili organlarının tavsiyeleri doğrultusunda yürütülen DMP çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Keçeli, Türkiye'nin 16 Nisan'da ulusal DMP'sini ilan ettiğini ve 12 Haziran'da UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonuna bildirdiğini belirtti.