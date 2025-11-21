PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'den AB ve Yunanistan'a harita tepkisi: "Sonuçsuz kalmaya mahkum"

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonunun Deniz Mekansal Planlama (DMP) Platformu'nda güncellenen ve Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunan DMP haritasına tepki göstererek, Türkiye'nin, "bu gayrihukuki oldubitti girişimini" reddettiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın attığı adımların sonuçsuz kalmaya mahkum ve uluslararası hukuka aykırı tek taraflı adımlar olduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'den AB ve Yunanistan'a harita tepkisi: "Sonuçsuz kalmaya mahkum"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonunun Deniz Mekansal Planlama (DMP) Platformu'nda güncellenen ve Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunan DMP haritasına tepki göstererek, Türkiye'nin, "bu gayrihukuki oldubitti girişimini" reddettiğini bildirdi.

Keçeli, sosyal medya hesabından Avrupa Birliği'nin (AB) DMP Platformu'nda kayıtlı Yunan Deniz Mekansal Planlama Haritası'na ilişkin paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin paylaşımı (Ekran görüntüsü)

TÜRKİYE 16 NİSAN'DA İLAN ETMİŞTİ

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili organlarının tavsiyeleri doğrultusunda yürütülen DMP çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Keçeli, Türkiye'nin 16 Nisan'da ulusal DMP'sini ilan ettiğini ve 12 Haziran'da UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonuna bildirdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı (AA)Dışişleri Bakanlığı (AA)

Avrupa Komisyonu DMP Platformu'nun internet sitesinde yer alan, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden Yunan DMP haritasının, "yetkili Yunanistan makamlarına" atıfla güncellendiğinin görüldüğünü kaydeden Keçeli, şunları ifade etti:

"Uluslararası deniz hukukunun temel ilkelerini yok saymaya devam eden Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de resmen ilan etmediği münhasır ekonomik bölgeyi (MEB), DMP haritasını araçsallaştırarak AB üzerinden kabul ettirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Ülkemiz, bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir."

Keçeli, Türkiye'nin 18 Mart 2020'de Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığının dış sınırlarına dair hukuki pozisyonunu bütüncül olarak BM'ye bildirdiğini hatırlatarak, "Bu bakımdan, Yunan DMP haritasında görselleştirilen Doğu Akdeniz'deki sözde MEB, Türk kıta sahanlığı içerisinde yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, "Yunanistan'ın bu MEB tasavvurları ve komşularıyla sınırlandırmadığı kıta sahanlığının dış sınırlarını DMP haritasına dercetmek suretiyle meşru kılma çabaları, sonuçsuz kalmaya mahkum ve uluslararası hukuka aykırı tek taraflı adımlardır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE 16 NİSAN'DA HARİTAYI YAYIMLAMIŞTI

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM), Türkiye'nin çevre denizlerinden azami yararlanmasını hedefleyen Deniz Mekansal Planlamasına (DMP) ilişkin ilk akademik çalışmayı yayımladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyon İmralı gündemiyle toplanıyor! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? Görüntü ve ses bombası
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Türk Telekom
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturması: 6 şüpheli yakalandı 1 kişi firari
İstanbul'da hava ters köşe! La Nina vites artırdı: Önce ısıtacak sonra üşütecek
İmamoğlu Suç Örgütü hafriyat alanına mafya gibi çöktü: 111 milyarlık vurgun
CHP'nin milyarlık rant tezgahını esnaf bozdu
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Emekliye promosyonuna 2026 zammı! Hangi banka ne kadar veriyor?
MSB'den C-130 açıklaması: "Olayda patlayıcı izine rastlanmadı"
CHP'li ABB'de 2 yıldır bitmeyen projeye milyarlar harcandı
Pantolon paçasından çıkan pasaport uluslararası kaçakçılık ağını çökertti
TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Beykoz’a telefon! Gençlere hitap etti
İlk kez ortaya çıktı! İşte Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan çalışanın görüntüleri
Fenerbahçe'den Sörloth'la ilk temas!
'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
28 maddelik Ukrayna planı: Trump ve Putin anlaştı iddiasına Kremlin'den yalanlama! Kiev "taslağı aldık" dedi
CHP'nin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜ'yü yalanlayıp TAKVİM'i doğruladılar: Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek'in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde