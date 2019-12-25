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yeni yıl kutlamalarına erken başladı! Kızı ile...

, yeni yıl kutlamalarına erken başladı. 'da yaşayan güzel oyuncu, 5 yaşındaki kızı ile verdiği bu pozu sosyal medyada paylaşıp herkesin yeni yılını kutladı

Analı kızlı kutlama

Meryem Uzerli, yeni yıl kutlamalarına erken başladı. Almanya'da yaşayan güzel oyuncu, 5 yaşındaki kızı Lara ile verdiği bu pozu sosyal medyada paylaşıp herkesin yeni yılını kutladı

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