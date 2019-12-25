Meryem Uzerli, yeni yıl kutlamalarına erken başladı. Almanya'da yaşayan güzel oyuncu, 5 yaşındaki kızı Lara ile verdiği bu pozu sosyal medyada paylaşıp herkesin yeni yılını kutladı
Meryem Uzerli, yeni yıl kutlamalarına erken başladı. Almanya'da yaşayan güzel oyuncu, 5 yaşındaki kızı Lara ile verdiği bu pozu sosyal medyada paylaşıp herkesin yeni yılını kutladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.