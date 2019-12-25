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  • 25.12.2019
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Dünyanın en genç milyarderi 'ın kızı 'ye aldığı Noel hediyesi olay oldu!

Dünyanın en genç milyarderi 'ın 1,5 yaşındaki kızı , şanslı doğanlardan. Stormi'nin aldığı son Noel hediyesi, gerçek boyutlarda iki katlı bir oyun evi.

Çocuğunu evlendirdi

Dünyanın en genç milyarderi 'ın 1,5 yaşındaki kızı , şanslı doğanlardan. Stormi'nin aldığı son Noel hediyesi, gerçek boyutlarda iki katlı bir oyun evi. 1,5 yaşındaki Stormi'ye en büyük Noel hediyesi, büyükannesi 'dan geldi.

Kris Jenner, torununa gerçek boyutlarda iki katlı oyun evi hediye etti.

Kris ve Kylie Jenner, hediyeyi sosyal medyada paylaştı.

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