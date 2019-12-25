Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner'ın 1,5 yaşındaki kızı Stormi, şanslı doğanlardan. Stormi'nin aldığı son Noel hediyesi, gerçek boyutlarda iki katlı bir oyun evi. 1,5 yaşındaki Stormi'ye en büyük Noel hediyesi, büyükannesi Kris Jenner'dan geldi.

Kris Jenner, torununa gerçek boyutlarda iki katlı oyun evi hediye etti.

Kris ve Kylie Jenner, hediyeyi sosyal medyada paylaştı.