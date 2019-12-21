Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 21.12.2019
  • Gazete

'nın ukelele hep elinde

Alice müzikalindeki rolü için ukelele dersleri alan , müzisyenliği sevdi. Güzel oyuncu, önceki gün 'da ukelelesiyle provaya giderken objektife takıldı.

Ukelele hep elinde
Alice müzikalindeki rolü için ukelele dersleri alan , müzisyenliği sevdi. Güzel oyuncu, önceki gün 'da ukelelesiyle provaya giderken objektife takıldı.




28 yaşındaki Sarıkaya, müzikal için aylarca dans, şan ve ukelele dersleri aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSerenay Sarıkaya'nın ukelele hep elinde
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri