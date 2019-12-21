Alice müzikalindeki rolü için ukelele dersleri alan Serenay Sarıkaya, müzisyenliği sevdi. Güzel oyuncu, önceki gün Zorlu Center'da ukelelesiyle provaya giderken objektife takıldı.
28 yaşındaki Sarıkaya, müzikal için aylarca dans, şan ve ukelele dersleri aldı.
28 yaşındaki Sarıkaya, müzikal için aylarca dans, şan ve ukelele dersleri aldı.
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