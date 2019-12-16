Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.12.2019
  • Gazete

'dan tasarruf dersi

Mütevazı yaşantısıyla bilinen israfa çok dikkat ettiğini söyledi. "Ev eşyası, gıda ve plastik kullanımında tasarrufluyum. Ancak giyim konusunda daha dikkatli olmam gerekiyor" diyerek kenisini eleştirdi.

Tasarruf dersi
Mütevazı yaşantısıyla bilinen israfa çok dikkat ettiğini söyledi. "Ev eşyası, gıda ve plastik kullanımında tasarrufluyum. Ancak giyim konusunda daha dikkatli olmam gerekiyor" diyerek kenisini eleştirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriPınar Sabancı'dan tasarruf dersi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri