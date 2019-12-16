Mütevazı yaşantısıyla bilinen Pınar Sabancı israfa çok dikkat ettiğini söyledi. "Ev eşyası, gıda ve plastik kullanımında tasarrufluyum. Ancak giyim konusunda daha dikkatli olmam gerekiyor" diyerek kenisini eleştirdi.
Mütevazı yaşantısıyla bilinen Pınar Sabancı israfa çok dikkat ettiğini söyledi. "Ev eşyası, gıda ve plastik kullanımında tasarrufluyum. Ancak giyim konusunda daha dikkatli olmam gerekiyor" diyerek kenisini eleştirdi.
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