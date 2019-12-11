Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 11.12.2019
  • Gazete

Sırp basınında bomba iddia! 'ten ayrılan depresyona girdi...

’le aşkı geçen ay biten , ayrılık sonrası soluğu ’daki nda aldı. Sırp basını; doğayla iç içe merkezde bir hafta terapi gören Saran’ın depresyona girdiğini öne sürdü. Ayrılık acısı çeken Saran, Emek Külür’den boşandıktan sonra da aynı merkezde kampa girmişti.

Emina terapisi

Özel hayatında işler sarpa sarınca Avusturya'daki Viva Mayr Kliniği'nde na giren Sadettin Saran, Emina Jahovic ayrılığı sonrası da kural bozmadı.

Diş hekimi Emek Külür'le 2017'de boşanınca soluğu Wört Gölü kıyısındaki merkezde alan Saran, geçen ay da Jahovic'le ayrılır ayrılmaz aynı yere gitti.


Sırp şarkıcıyla evlilik planları yaparken ayrılan Saran'ın yakın bir dostuna "Emina ile ayrılmakta çok zorlandım" dediği öne sürüldü.

Sosyetik işadamı, teknolojiden uzak doğayla iç içe huzur buldu. Gözlerden uzak stres atan işadamı hakkında Sırp basını tarafından şok bir iddia ortaya atıldı. Sırp basını, her ayrılık sonrası 'nde kampa giren Saran'ın 'le geçen yıl başlayan aşkın bitmesiyle depresyona girdiğini iddia etti.

OĞULLARIYLA TANIŞMIŞTI
Saran'la aşkı adım adım evliliğe giden Emina Jahovic, işadamını eski eşi 'dan olan oğulları Yavuz ve Yaman ile de tanıştırmıştı.


Bir haftalık terapi ünlü işadamına 10 bin euro yani yaklaşık 65 bin liraya mal oldu.


Saran, Külür'le 5 yıllık evliliğini 2017'de olaylı şekilde bitirdi. İşadamı, bu ayrılık sonrası da 'daki merkeze gitti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSırp basınında bomba iddia! Emina Jahovic'ten ayrılan Sadettin Saran depresyona girdi...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri