Özel hayatında işler sarpa sarınca Avusturya'daki Viva Mayr Kliniği'nde detoks kampına giren Sadettin Saran, Emina Jahovic ayrılığı sonrası da kural bozmadı.

Diş hekimi Emek Külür'le 2017'de boşanınca soluğu Wört Gölü kıyısındaki merkezde alan Saran, geçen ay da Jahovic'le ayrılır ayrılmaz aynı yere gitti.



Sırp şarkıcıyla evlilik planları yaparken ayrılan Saran'ın yakın bir dostuna "Emina ile ayrılmakta çok zorlandım" dediği öne sürüldü.

Sosyetik işadamı, teknolojiden uzak doğayla iç içe huzur buldu. Gözlerden uzak stres atan işadamı hakkında Sırp basını tarafından şok bir iddia ortaya atıldı. Sırp basını, her ayrılık sonrası Viva Mayr Kliniği'nde kampa giren Saran'ın Emina Jahovic'le geçen yıl başlayan aşkın bitmesiyle depresyona girdiğini iddia etti.

OĞULLARIYLA TANIŞMIŞTI

Saran'la aşkı adım adım evliliğe giden Emina Jahovic, işadamını eski eşi Mustafa Sandal'dan olan oğulları Yavuz ve Yaman ile de tanıştırmıştı.



Bir haftalık terapi ünlü işadamına 10 bin euro yani yaklaşık 65 bin liraya mal oldu.



Saran, Külür'le 5 yıllık evliliğini 2017'de olaylı şekilde bitirdi. İşadamı, bu ayrılık sonrası da Avusturya'daki merkeze gitti.