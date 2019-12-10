Lüks yaşamıyla dikkat çeken Işıl Reçber, İngiltere sosyetesine de adım attı! George Clooney ve eşi Amal Clooney ile Leonardo DiCaprio'nun müdavimi olduğu Loulou's London adlı mekana üye olan sosyetik isim, bunun için tam 3 bin 500 sterlini (yaklaşık 27 bin TL) gözden çıkarttı.



Özel üyelikle misafirlerini ağırlayan mekan, beş kattan oluşuyor. Her bir katında farklı dekorasyon ve barıyla hizmet sunuyor.

VİP üyelik için de her ay 365 sterlin (yaklaşık 2 bin TL) vereceği ortaya çıktı. Kendi mücevher ve parfüm markasını yaratan Işıl Reçber, İnstagram'da yaptığı paylaşımlardan 30, ev sahipliği yaptığı davetlerden 70 bin TL kazanıyor.





George Clooney ve eşi Amal Clooney de mekanın müdavimleri arasında yer alıyor.