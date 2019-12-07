Olay açıklamalarıyla şimşekleri üzerine çeken Can Yaman'a bir tepki de eski rol arkadaşı Sinem Kobal'dan geldi. "Oyuncular libidosu olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrılır" açıklamasıyla çizmeyi aşan Yaman, İspanyol ve İsrailli kadın hayranlarına asıldığı görüntülerle de sosyal medyaya damga vurmuştu. Laubali açıklamaları ve tavırlarıyla eleştiri yağmuruna tutulan oyuncuya 2014'te oynadığı 'Gönül İşleri' dizisindeki partneri Sinem Kobal da tepki gösterdi.

GÜZELLERİ KIZDIRDI!

Güzel oyuncu, önceki gün Can Yaman'ı Instagram'da takipten çıkardı. Kobal'ın ardından Yaman'a bir darbe de Farah Zeynep Abdullah'tan geldi. Güzel oyuncu Instagram'da yarı çıplak pozlar veren ve skandal açıklamalarıa imza atan Yaman'ı takipten çıkardı. Böylece sanat dünyası da Yaman'a gol attı.



SİNEM DARBESİ

Kobal, 5 yıl önceki eski partneri Can Yaman'ı Instagram'da sildi.



FARAH ZEYNEP DE SİLDİ

Güzel oyuncu, Yaman'ın sosyal medyadaki yarı çıplak pozlarından rahatsız oldu.



YAMAN ÇAPKIN BOŞ DURMADI

Yabancı hayranlarına asılan Can Yaman, bu kez de İspanyol muhabire kur yaptı. Yaman, çapkınlıklarıyla 'Pes' dedirtti...

Geçtiğimiz günlerde İspanyol ve İsrailli kadın hayranlarına ahlaksız teklifte bulunan Can Yaman'ın bir skandalı daha ortaya çıktı. Oyuncu, kendisiyle röportaj yapan İspanyol muhabir Violate Mangrinan'ın güzelliğine vuruldu. Mangrinan için "Ne kadar güzel bir hanımefendi" diyen Yaman, tercümanına "Beni gezdirirse sevinirim. Kendisi talip mi?" diye kur yaptı.