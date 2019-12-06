Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, önceki akşam Bebek'te objektife takıldı. Güzel model Kerim Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına sessiz kaldı.
Doğan SAVAŞ
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, önceki akşam Bebek'te objektife takıldı. Güzel model Kerim Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına sessiz kaldı.
Doğan SAVAŞ
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