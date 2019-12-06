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  • 06.12.2019
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'nin kızı Deren Talu, ile aşk yaşadığı iddialarına sessiz kaldı

'nin büyük kızı Deren Talu, önceki akşam Bebek'te objektife takıldı. Güzel model ile aşk yaşadığı iddiasına sessiz kaldı.

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