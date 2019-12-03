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  • 03.12.2019
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Ünlü oyuncu 'in 'Neyzen' oyununun galası yapıldı

Ünlü oyuncu 'in tek kişilik performansıyla 18 yılın ardından "e hayat verdiği 'Neyzen' oyununun galası, geçtiğimiz akşam Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

Tek başına Burak
Ünlü oyuncu Burak Sergen'in tek kişilik performansıyla 18 yılın ardından "e hayat verdiği 'Neyzen' oyununun galası, geçtiğimiz akşam Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Gala gecesine; Ege Aydan, Zafer Kayaoktay, Umut Karadağ, Turgay Tanülkü ve Funda İlhan gibi birçok ünlü isim katıldı.

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