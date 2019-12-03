Ünlü oyuncu Burak Sergen'in tek kişilik performansıyla 18 yılın ardından Neyzen Tevfik"e hayat verdiği 'Neyzen' oyununun galası, geçtiğimiz akşam Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Gala gecesine; Ege Aydan, Zafer Kayaoktay, Umut Karadağ, Turgay Tanülkü ve Funda İlhan gibi birçok ünlü isim katıldı.
- Saklambaç
- 03.12.2019
- Gazete
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