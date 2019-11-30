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  • 30.11.2019
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Hazırlık başladı

İkinci bebeğine yaklaşık 6 aylık hamile olan , önceki gün eşi 'le Kanyon'daydı. El ele mağazaları dolaşan ünlü çift, yeni doğacak bebekleri için de bol bol alışveriş yaptı.

Hazırlık başladı
İkinci bebeğine yaklaşık 6 aylık hamile olan , önceki gün eşi 'le Kanyon'daydı. El ele mağazaları dolaşan ünlü çift, yeni doğacak bebekleri için de bol bol alışveriş yaptı.

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