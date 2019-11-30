Hazırlık başladı

İkinci bebeğine yaklaşık 6 aylık hamile olan Bergüzar Korel, önceki gün eşi Halit Ergenç'le Kanyon'daydı. El ele mağazaları dolaşan ünlü çift, yeni doğacak bebekleri için de bol bol alışveriş yaptı. İkinci bebeğine yaklaşık 6 aylık hamile olan Bergüzar Korel, önceki gün eşi Halit Ergenç'le Kanyon'daydı. El ele mağazaları dolaşan ünlü çift, yeni doğacak bebekleri için de bol bol alışveriş yaptı.
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