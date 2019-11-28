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  • 28.11.2019
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Şarkıcı 'ten '' paylaşımı

Şarkıcı  ile sevgilisi , önceki gün üzerinde meşhur '' tablosu olan tişörtlerle poz verdi. Tatlıses, bu kareye "" diye yazıp espri yaptı.

Mutlu ol yeter

Şarkıcı İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, önceki gün üzerinde meşhur 'Ağlayan Çocuk' tablosu olan tişörtlerle poz verdi. Tatlıses, bu kareye "Mutlu ol yeter" diye yazıp espri yaptı.

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