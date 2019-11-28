Şarkıcı İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, önceki gün üzerinde meşhur 'Ağlayan Çocuk' tablosu olan tişörtlerle poz verdi. Tatlıses, bu kareye "Mutlu ol yeter" diye yazıp espri yaptı.
Şarkıcı İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli, önceki gün üzerinde meşhur 'Ağlayan Çocuk' tablosu olan tişörtlerle poz verdi. Tatlıses, bu kareye "Mutlu ol yeter" diye yazıp espri yaptı.
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