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  • 26.11.2019
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'dan 'ne sürpriz evlilik teklifi! Ataizi'nin oğlu 'la işbirliği yaptı...

, ’nun evlenme teklifi ederken oğlu ’la işbirliği yaptığını anlattı. "Bir gün Dinç, Leon ile markete gitti. Daha sonra eve elinde yüzükle geldi. Leon da o sırada 'Haydi Dinç, aile olacağız' desene" diyordu.

Aslan enişte

Ocak 2020'DE Dinç Aydoğdu ile aşkını nikahla taçlandıracak olan Hande Ataizi, aldığı evlilik teklifini anlattı. Önceki gün oğlu Leon'u (Aslan) futbol okuluna götüren 46 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:

"Bir gün Dinç, ile markete gitti. Daha sonra eve elinde yüzükle geldi. Leon da o sırada 'Haydi Dinç, aile olacağız' desene" diyordu.


Ataizi, yeşil sahada top koşturan oğlunu aşkıyla birlikte izledi.

AYDIN HAMZA

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