Ocak 2020'DE Dinç Aydoğdu ile aşkını nikahla taçlandıracak olan Hande Ataizi, aldığı evlilik teklifini anlattı. Önceki gün oğlu Leon'u (Aslan) futbol okuluna götüren 46 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:
"Bir gün Dinç, Leon ile markete gitti. Daha sonra eve elinde yüzükle geldi. Leon da o sırada 'Haydi Dinç, aile olacağız' desene" diyordu.
Ataizi, yeşil sahada top koşturan oğlunu aşkıyla birlikte izledi.
AYDIN HAMZA
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