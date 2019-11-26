Ocak 2020'DE Dinç Aydoğdu ile aşkını nikahla taçlandıracak olan Hande Ataizi, aldığı evlilik teklifini anlattı. Önceki gün oğlu Leon'u (Aslan) futbol okuluna götüren 46 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:

"Bir gün Dinç, Leon ile markete gitti. Daha sonra eve elinde yüzükle geldi. Leon da o sırada 'Haydi Dinç, aile olacağız' desene" diyordu.



Ataizi, yeşil sahada top koşturan oğlunu aşkıyla birlikte izledi.

AYDIN HAMZA