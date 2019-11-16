Deniz Akkaya, yıllar sonra kızı Ayşe'nin velayeti için dava açan eski aşkı Efe Önbilgin'e esti gürledi.

Akkaya, İnstagram'da yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Ayşe 10 Aralık'ta 10 yaşına giriyor, ancak bu zaman zarfında bir kez doktora, diş doktoruna, okula veya hiçbir doğum gününe babası ile gitmedi. Olayın maddi boyutuna girmiyorum çünkü inanın umurumda dahi değil... Sebebini burada dillendirilmeye bile gerek duymuyorum ve her anne ile derdi bitmeyen baba gibi çocuk üzerinden saldırıya geçti... Bu şahıs annemin vefatı sonrasında evimize gelip reddedildikten sonra bu yola girmiştir. Bilmenizi isterim ve hassasiyete davet ederim. Saygılarımla..."



Akkaya, "Ayşe diş doktoruna bile hiç babasıyla gitmedi" dedi.