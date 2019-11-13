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  • 13.11.2019
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''in klibi için mutfağa girdi

, son şarkısı ''in klibi için mutfağa girdi. Çekimlerde fırını yakıp ütü yapan şarkıcı, klibin hikayesini şöyle anlattı: "Neşeli ev işi yapan tatlı çatlak kadınlara dikkat çekmek istedim."

Gökçe mutfağı yaktı

, son şarkısı 'Bu Kalp'in klibi için mutfağa girdi. Çekimlerde fırını yakıp ütü yapan şarkıcı, klibin hikayesini şöyle anlattı: "Neşeli ev işi yapan tatlı çatlak kadınlara dikkat çekmek istedim."

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