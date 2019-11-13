Gökçe, son şarkısı 'Bu Kalp'in klibi için mutfağa girdi. Çekimlerde fırını yakıp ütü yapan şarkıcı, klibin hikayesini şöyle anlattı: "Neşeli ev işi yapan tatlı çatlak kadınlara dikkat çekmek istedim."
Gökçe, son şarkısı 'Bu Kalp'in klibi için mutfağa girdi. Çekimlerde fırını yakıp ütü yapan şarkıcı, klibin hikayesini şöyle anlattı: "Neşeli ev işi yapan tatlı çatlak kadınlara dikkat çekmek istedim."
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