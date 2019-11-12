Güzellik sektörüne atılan Miss Turkey 2012 birinci güzeli Açalya Samyeli Danoğlu, önceki akşam Ulus'taki bir mekanda kutlama yaptı. Bursa'da bir güzellik merkezi açacak olan Danoğlu'nun estetik yaptıran kadın şeklindeki kutlama pastası görenleri şaşkına çevirdi.

Bursalı işadamı Erman Ademoğlu ile 3 yıldır evli olan Danoğlu'nun 5 aylık hamile olduğu konuşuluyor.

Doğan SAVAŞ