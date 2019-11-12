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  • 12.11.2019
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'nun kutlama pastası görenleri şaşkına çevirdi

Güzellik sektörüne atılan 2012 birinci güzeli , önceki akşam Ulus'taki bir mekanda kutlama yaptı. Bursa'da bir güzellik merkezi açacak olan Danoğlu'nun estetik yaptıran kadın şeklindeki kutlama pastası görenleri şaşkına çevirdi.

İştah kapatan pasta

Güzellik sektörüne atılan 2012 birinci güzeli Açalya Samyeli Danoğlu, önceki akşam Ulus'taki bir mekanda kutlama yaptı. Bursa'da bir güzellik merkezi açacak olan Danoğlu'nun estetik yaptıran kadın şeklindeki kutlama pastası görenleri şaşkına çevirdi.

Bursalı işadamı Erman Ademoğlu ile 3 yıldır evli olan Danoğlu'nun 5 aylık hamile olduğu konuşuluyor.

Doğan SAVAŞ

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