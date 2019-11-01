Genç kuşak oyunculardan Berk Atan'ın başarısı sınırları aştı. Yakışıklı oyuncu, bir kozmetik markasının Ortadoğu yüzü oldu.

28 YAŞINDAKI oyuncu, önceki gün markanın yüz maskeleriyle verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Atan, yeni işbirliğini de paylaşımına düştüğü Arapça notla duyurdu. Atan'ın bu karesi beğeni rekoru kırdı.