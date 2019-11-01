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Oyuncu 'ın başarısı sınırları aştı!

Genç kuşak oyunculardan 'ın başarısı sınırları aştı. Yakışıklı oyuncu, bir kozmetik markasının yüzü oldu. Atan, yeni işbirliğini de paylaşımına düştüğü Arapça notla duyurdu.

Ortadoğu yüzü oldu

Genç kuşak oyunculardan Berk Atan'ın başarısı sınırları aştı. Yakışıklı oyuncu, bir kozmetik markasının Ortadoğu yüzü oldu.

28 YAŞINDAKI oyuncu, önceki gün markanın yüz maskeleriyle verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaştı. Atan, yeni işbirliğini de paylaşımına düştüğü Arapça notla duyurdu. Atan'ın bu karesi beğeni rekoru kırdı.

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