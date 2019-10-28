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  • 28.10.2019
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başarıdan başarıya koşuyor! 'nin jüri üyesi...

Genç kuşağın parlayan yıldızı , başarıdan başarıya koşuyor. Güzel oyuncu, 9-10 Kasım'da düzenlenecek olan 'nin jüri üyesi olacak.

Çiçek gıbı jüri
Genç kuşağın parlayan yıldızı Dilan Çiçek Deniz, başarıdan başarıya koşuyor. Güzel oyuncu, 9-10 Kasım'da düzenlenecek olan Moda Filmleri Festivali'nin jüri üyesi olacak.

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