Önceki akşam görücüye çıkan "Cinayet Süsü" filminin galasına ünlüler akın etti. Etiler Hillside'daki galaya Dilan Çiçek Deniz, Hande Erçel ile sevgilisi Murat Dalkılıç ve Nurgül Yeşilçay gibi isimler katıldı.

Yönetmenlığini Ali Atay'ın başrollerini ise Uğur Yücel, Binnur Kaya ve Cengiz Bozkurt'un üstlendiği film, tam not aldı.



Dilan Çiçek Deniz, üzerinde minik cüzdan olan 10 bin liralık Prada marka çizmeleriyle tarzını konuşturdu.

Taff Pictures'in yapımcılığını üstlendiği film, yarın vizyonda...



Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, galaya katılan ünlüler arasındaydı.

Doğan SAVAŞ