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  • 23.10.2019
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ile ’nun kızları evliliğe çok yakın! ...

ile ’nun kızları evliliğe çok yakın... İşadamı ile aşk yaşayan 21 yaşındaki genç kız, önceki akşam müstakbel kayınvalidesi ’nun doğum günü partisine katılıp evlilik sinyali verdi...

Gelin Zehra

Eski eşler Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra'nın genç işadamı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşkı, evliliğe doğru gidiyor. Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi bu yılın başında başlayan Çilingiroğlu, sevgilisinin ailesinin de gönlünü fethetti.

Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam aşkının annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu'nun doğum gününe katıldı. 21 yaşındaki genç kız, kutlamada samimi pozlar verdiği müstakbel kayınvalidesi Ceyda Hanım'a pırlanta küpe hediye etti.


Zehra, Chin Chin adlı mekandaki kutlamaya katılıp aileye girdiğini kanıtladı.

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HaberlerSaklambaç HaberleriHülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu evliliğe çok yakın! Alaattin Kadayıfçıoğlu...
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