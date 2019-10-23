Eski eşler Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra'nın genç işadamı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşkı, evliliğe doğru gidiyor. Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi bu yılın başında başlayan Çilingiroğlu, sevgilisinin ailesinin de gönlünü fethetti.

Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam aşkının annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu'nun doğum gününe katıldı. 21 yaşındaki genç kız, kutlamada samimi pozlar verdiği müstakbel kayınvalidesi Ceyda Hanım'a pırlanta küpe hediye etti.



Zehra, Chin Chin adlı mekandaki kutlamaya katılıp aileye girdiğini kanıtladı.