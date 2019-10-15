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  • 15.10.2019
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sözleriyle büyük alkış aldı! "'in her zaman yanındayım"

Başarılı yorumcu , önceki akşam gelirini ’na bağışladığı konserinde sözleriyle büyük alkış aldı. Linet, "Belki başka bir ülkede doğmuş olabilirim ama kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu konser diğer konserlerimden çok daha anlamlı. ." dedi.

Helal sana Linet
Linet, önceki akşam 'ndeki konserinde kalpleri fethetti. Bütün geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanan konserinde 'Memleketim' şarkısını Türk bayrakları eşliğinde yorumlayan , şu sözleriyle büyük alkış aldı: "Belki başka bir ülkede doğmuş olabilirim ama kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu konser diğer konserlerimden çok daha anlamlı. 'in her zaman yanındayım."



Konser alanına tahtla gelen Linet, Selim Akar'ın hazırladığı imajla da Kleopatra kılığına büründü.

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