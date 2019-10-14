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  • 14.10.2019
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ve çiftinden Miami'de lezzetli yatırım... Hatay mutfağı...

Hataylı işadamı ’la ’de yaşan ’dan lezzetli yatırım. Ülkemizden uzakta Türk yemeklerine hasret kalan sosyetik ikoncan, Miami’de Hatay mutfağına özgü bir restoran açmayı planlıyor...

Miami'de Hatay sofrası

İşadamı eşi Ozan Baran'la yaşadığı ABD'de Türk lezzetlerine hasret kalan Süreyya Yalçın'dan sürpriz proje... Eşinin memleketi olan Hatay mutfağının lezzetlerine düşkünlüğüyle bilinen sosyetik ikoncan, kulislerde konuşulanlara göre leziz bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Yalçın, iddiaya göre eşi 'la Hatay sofrasını Miami'ye taşımak için düğmeye bastı.


MİDESİ BAYRAM EDECEK
Baran çiftinin bu hamlesinde ise Hatay'da restoranları olan arkadaşlarının Miami'de Hatay mutfağına özgün bir mekan açmak için kendilerine teklif götürmesinin etkili olduğu öğrenildi. Eşiyle yeme-içme sektörüne adım atmaya hazırlanan ve bu konuda ince eleyip sık dokuyan Yalçın, mekanı açtığı takdirde Türk lezzetlerini 'de doya doya yiyip ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak.


SÜREYYA ERİDİ
Mekandan eşiyle el ele çıkan Yalçın'ın bacaklarının incecik hali, yeni bir estetik müdahaleyi akıllara getirdi.

VIP GEZİNTİ
Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran, önceki akşam Nişantaşı Sess Kulüp'te eğlenceydi. Rahatı için servet harcayan Yalçın'ın 250 bin liralık Mercedes Sprinter minibüsle gezintiye çıkması dikkat çekti.

DOĞAN SAVAŞ

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